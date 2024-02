Ireit Global Aktie: Ist es vollbracht?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was sich auch auf die Einschätzungen für Aktien auswirken kann. Bezogen auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen haben wir bei IREIT Global eine mittlere Aktivität gemessen und bewerten die Stimmung daher als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis führt.

Die Anleger-Stimmung bei IREIT Global in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die IREIT Global-Aktie ein Durchschnitt von 0,29 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.325 SGD, was einem Unterschied von +12,07 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die IREIT Global-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für IREIT Global.