Ireit Global Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Bei IREIT Global hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienten. Deshalb wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird IREIT Global daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die IREIT Global-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale. Zusammenfassend führt die Analyse der RSIs zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich IREIT Global ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich an den vorherrschenden positiven Themen bei den Diskussionen der letzten beiden Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der IREIT Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,3 SGD. Da der letzte Schlusskurs mit 0,265 SGD deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnlicher Wert von 0,27 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf der Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.