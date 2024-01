Irans Atomchef: Nuklearwaffen nicht Teil der Verteidigungsdoktrin

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Atomchef hat erneut bekräftigt, dass sein Land nicht nach Nuklearwaffen strebt. "Der Besitz von Massenvernichtungswaffen hat nie einen Platz in der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin der Islamischen Republik Iran gehabt", sagte Mohammed Eslami am Samstag in einem Fernsehinterview. Er reagierte damit auf die Frage, ob es angesichts des Konflikts mit Israel nicht an der Zeit sei, eine Atombombe zu haben oder wenigstens einen Atomtest durchzuführen.

Eslami begründete dies auch mit einer Fatwa, einem religiösen Rechtsgutachten, durch Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei. Irans Staatsoberhaupt hatte darin Massenvernichtungswaffen verboten. Unterdessen hat der Iran nach dem Stillstand der Atomverhandlungen seit einigen Jahren die Produktion von hochangereichertem Uran intensiviert. Experten werfen dem Land vor, dass eine friedliche Nutzung des fast waffenfähigen Urans nicht plausibel sei. Teheran beteuert, das Atomprogramm nur zivil zu nutzen.

Seit Gründung der Islamischen Republik vor 45 Jahren gilt Israel als Irans Erzfeind. Immer wieder hatte die Staatsspitze dem jüdischen Staat mit Vernichtung gedroht. Israel seinerseits soll Nuklearwaffen besitzen, hat dies aber nie öffentlich gemacht./arb/DP/nas