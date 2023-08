Iran fordert für Freilassung von US-Bürgern gesperrte Gelder

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Regierung in Teheran will einem Medienbericht zufolge im Gegenzug für die Freilassung mehrerer inhaftierter US-Bürger eingefrorenes iranisches Vermögen einfordern. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag berichtete, handelt es sich dabei um rund sechs Milliarden US-Dollar (5,46 Milliarden Euro), die Südkorea wegen internationaler Sanktionen gesperrt hatte. Das Geld soll Tasnim zufolge zunächst nach Katar überwiesen werden. Das Golfemirat war in der Vergangenheit immer wieder als Vermittler zwischen dem Iran und den USA aufgetreten. Laut der Agentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden (IRGC) nahesteht, sollen im Gegenzug auch in den USA inhaftierte Iraner freikommen.

Anders als die USA sprach Tasnim jedoch nicht von fünf, sondern von vier Amerikanern, die im Rahmen des Deals freikommen sollen. Zuvor hatte der Nationale Sicherheitsrat der US-Regierung mitgeteilt, dass fünf inhaftierte US-Amerikaner aus einem Gefängnis in Teheran freigelassen und unter Hausarrest gestellt worden seien./arb/DP/he