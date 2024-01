Iran: Revolutionswächter befördern Satelliten in Erdumlaufbahn

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach eigenen Angaben einen Satelliten in die Erdumlaufbahn befördert. Eine Trägerrakete der Revolutionswächter (IRGC) brachte den Kommunikationssatelliten mit dem Namen "Soraja" im Auftrag des Informationsministeriums in eine Höhe von 750 Kilometern, wie der staatliche Rundfunk am Samstag berichtete. Laut der Staatsagentur Irna wurde damit erstmals ein iranischer Satellit höher als 500 Kilometer in die Erdumlaufbahn gebracht.

Die Islamische Republik hat bereits mehrere Satelliten in den Weltraum befördert, um Daten über Wetter, Naturkatastrophen und Landwirtschaft zu gewinnen. In der Vergangenheit betonte das Land, damit keine militärischen Ziele verfolgen.

Die Revolutionsgarde ist Irans systemtreue Streitmacht und weitaus schlagkräftiger als die reguläre Armee. Sie verfolgt auch ein Weltraumprogramm./arb/DP/he