Iqvia Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Iqvia-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 256,86 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,01 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI aktuell mit 40,26 Punkten bewertet, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,31, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auf dieser Basis wird die Iqvia-Aktie dennoch als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 206,86 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 231,38 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von +11,85 Prozent und einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 207,37 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Iqvia-Aktie zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden insbesondere positive Themen rund um Iqvia diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine insgesamt "Gut"-Bewertung für die Analyse der Iqvia-Aktie.