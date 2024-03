Iqvia Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Dividendenrendite von Iqvia beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,72 % im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Die Differenz von 2,72 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung rund um die Aktien von Iqvia wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie von Iqvia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Iqvia abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die durchschnittliche Empfehlung für Iqvia aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (3 positiv, 0 neutral, 0 negativ). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 265 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Iqvia-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Iqvia-Aktie beträgt aktuell 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Iqvia überverkauft ist und somit mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Iqvia ein "Gut"-Rating.