Iqvia Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iqvia liegt bei 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 135,44 für "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" deutlich niedriger ist. Die fundamentale Bewertung zeigt daher, dass die Aktie von Iqvia unterbewertet ist und erhält demnach eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Iqvia in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Auswertung ergab 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung neutral eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen weist Iqvia eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,7 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6-mal eine positive Einschätzung für Iqvia abgegeben und keine negative Bewertung. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Iqvia aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 4,86 Prozent und das mittlere Kursziel liegt bei 265 USD, was insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" betrachtet.