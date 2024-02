Iqstel Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Iqstel-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) einen aktuellen Wert von 52,76 aufweist, was auf neutralen Boden hinweist. Der RSI für 25 Tage liegt bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 0,229 USD der Iqstel-Aktie um +27,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +27,22 Prozent liegt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Iqstel-Aktie werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Anzahl der Beiträge zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Iqstel ist negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine schlechte Note.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen zunehmend auf negative Themen bezogen. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.