Iqstel Aktie: Was soll man davon noch halten?

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Iqstel untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Iqstel diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Iqstel verläuft derzeit bei 0,17 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,15 USD lag und somit einen Abstand von -11,76 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,18 USD, was einer Differenz von -16,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Sentiment und Buzz: Auch die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Iqstel zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Relative Strength Index: Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Iqstel liegt bei 56,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,46 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung an. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.