Ipsos Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Aktie von Ipsos hat in den letzten Monaten gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz gezeigt. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Ipsos daher eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf diese Faktoren.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Ipsos bei 48,7 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 57,05 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen positive Abstände von +17,15 Prozent und +16,26 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ipsos derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dadurch wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit positiven Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Ipsos, mit positiven Signalen aus der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, aber eher negativen Signalen aus dem Sentiment und Buzz im Netz.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Ipsos-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Ipsos jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ipsos-Analyse.

Ipsos: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...