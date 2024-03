Ipsos Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Ipsos-Aktie zeigt, dass sie derzeit einen positiven Trend verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 51,94 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 64,7 EUR liegt, was einer Überperformance von +24,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 62,52 EUR, was einer Abweichung von +3,49 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Ipsos langfristig unterdurchschnittlich aktiv sind, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, im Vergleich zu vier Tagen mit negativer Kommunikation. Die statistischen Auswertungen der historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ipsos-Aktie zeigt auf, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (45) als auch der 25-Tage-RSI (40,84) bestätigen diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Ipsos-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments in sozialen Netzwerken und des Relative Strength Index.