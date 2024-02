Ipsos Aktie: Ist das wirklich normal?

In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Ipsos in sozialen Medien vorwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Ipsos auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Kommunikation über Ipsos in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ipsos wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Ipsos erhält anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Ipsos eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von +26,46 Prozent zum aktuellen Kurs. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.