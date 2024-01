Ipsos Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Ipsos-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 und 50 Handelstagen betrachtet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der letzte Schlusskurs von 56,75 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage von 48,71 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +16,51 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage (49,86 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+13,82 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ipsos-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Zusätzlich wurde das Sentiment und der Buzz der Ipsos-Aktie über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also auch in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Ipsos in den Diskussionsforen und sozialen Medien war hingegen besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Ipsos-Aktie untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (17) als auch der 25-Tage-RSI (25,06) bestätigen diese Einschätzung. Somit ergibt sich auch nach der RSI-Bewertung ein Gesamtrating von "Gut" für die Ipsos-Aktie.