Ipsidy Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Aktie von Authid weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht. Daher erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Authid-Aktie bei 8,79 USD liegt, was einer Entfernung von +32,58 Prozent vom GD200 (6,63 USD) entspricht. Dies wird als ein "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,79 USD, was einen Abstand von +12,84 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Somit wird der Kurs der Authid-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Authid-Aktie einen Wert von 54,66 für den RSI7 und einen Wert von 41,2 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Authid in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Authid aus verschiedenen Perspektiven eher neutral bewertet wird.