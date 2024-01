Ipsidy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Stimmung und der Buzz rund um Authid in der Internet-Kommunikation bleiben unverändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende schneidet Authid im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten mit einer Dividende von 0 % schlechter ab. Die Einstufung lautet daher "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger ist überwiegend negativ, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Authid-Aktie bei 6,89 USD verzeichnet, was eine Einstufung als "Gut" erhält. Der Aktienkurs selbst liegt bei 9,56 USD, was einem Abstand von +38,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt mit 8,22 USD um +16,3 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Gut".