Ipsen Aktie: Was soll die Aufregung?

Das französische Pharmaunternehmen Ipsen wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält Ipsen eine "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Ipsen 1,21 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,09 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von Ipsen bei 6,06 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,1 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ipsen im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,31 Prozent erzielt, was 16,31 Prozent über dem Durchschnitt in der Branche "Arzneimittel" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.