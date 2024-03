Ipsen Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Ipsen schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche eine Dividendenrendite von 1,21 % aus, was 1,21 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Gewinns.

Die technische Analyse zeigt, dass Ipsen derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 110,97 EUR, während der Kurs der Aktie bei 106,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,85 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 105,04 EUR, was einer Abweichung von +1,58 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ipsen bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird Ipsen daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für Ipsen einen Wert von 47,76 auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, beläuft sich auf 43,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Neutral" führt.