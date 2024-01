Ipsen Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Ipsen schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,21 % aus, was 1,21 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Ipsen-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Ipsen ist größtenteils positiv, jedoch wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Aufgrund dessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ipsen liegt bei 11,67, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

