Ipsen Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ipsen-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 68,75 und der RSI25-Wert von 72,39 führen zu einer "Neutral"-Empfehlung für die kurzfristige und einer "Schlecht"-Einstufung für die langfristige Entwicklung der Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite der Ipsen-Aktie mit 16,31 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Ipsen sich in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat hingegen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ipsen mit 1,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.