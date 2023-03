Ipsen Aktie: Analyse der Dividendenpolitik und zukünftiger Ausschüttungen

Ipsen erzielte im vergangenen Jahr eine Dividendenrendite von 1,1%, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt für Hersteller spezialisierter und generischer Medikamente (3,9%) liegt. Dies ist ein Indikator dafür, dass Ipsen möglicherweise nicht so erfolgreich ist wie seine Konkurrenten in der Branche. Die Differenz von -254% gegenüber dem Durchschnitt verdeutlicht dies zusätzlich. Investoren sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen und sich auf aktuelle Unternehmensentwicklungen konzentrieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Was sagt die Fundamentalanalyse zum Ipsen Aktienkurs?

Das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ipsen beträgt 14,92, was über dem Durchschnitt der Branche Drug Manufacturers-Specialty & Generic (12,5) liegt und damit eine positive Kennzahl darstellt. Der...