Ipsen ADR Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Ipsen-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 111,84 EUR verläuft, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 104,7 EUR, was einem Abstand von -6,38 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 109,14 EUR erreicht, was einer Differenz von -4,07 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ipsen-Aktie liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (49,29) zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Werte und führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ipsen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ipsen beträgt 11, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite der Ipsen-Aktie mit 16,31 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege", die bei 0 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche ist Ipsen mit 16,31 Prozent Rendite deutlich überdurchschnittlich. Diese positive Entwicklung in der Vergangenheit führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.