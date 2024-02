Ipco Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Aktie von Renaissance United weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,49 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Renaissance United liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renaissance United beträgt derzeit 750, was bedeutet, dass die Börse 750 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist um 2164 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 33 und führt zu einer Überbewertung der Aktie.

Das Anleger-Sentiment für Renaissance United war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Renaissance United aufgrund der genannten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Dividende, den Relative Strength Index, das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Anleger-Sentiment.