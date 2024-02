Ipc Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Ipc-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 SGD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,095 SGD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Ipc-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 auf einen negativen Trend hinweisen.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Ipc-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, des Sentiments und des Relative Strength-Index.