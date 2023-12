Ipc Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Ipc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,11 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,104 SGD liegt, was einer Abweichung von -5,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,11 SGD) weist eine Abweichung von -5,45 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um die Ipc-Aktie gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Die relative Stärke der Aktie wird anhand des Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der RSI zeigt aktuell einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist und somit zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Auch die Stimmung der Anleger wurde auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei die Kommentare und Befunde als neutral bewertet wurden. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die Ipc-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.