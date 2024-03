Iovance Biotherapeutics Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Dividende der Iovance Biotherapeutics-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,72). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Iovance Biotherapeutics-Aktie beträgt aktuell 81, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den vergangenen vier Wochen wurde bei Iovance Biotherapeutics eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Iovance Biotherapeutics auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".