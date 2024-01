Iovance Biotherapeutics Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Iovance Biotherapeutics 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20,33 USD, was einem potenziellen Anstieg von 157,38 Prozent vom letzten Schlusskurs von 7,9 USD entspricht, was wiederum zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Iovance Biotherapeutics liegt bei 49,89, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,26 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, insbesondere der Kommunikation im Netz, zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Wochen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.