Iovance Biotherapeutics Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Aktie von Iovance Biotherapeutics wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt mit 5 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 136,99 Prozent darstellt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Iovance Biotherapeutics größtenteils positiv, mit neun Tagen positiver und drei Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Iovance Biotherapeutics liegt bei 43,23 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine positive Bewertung für Iovance Biotherapeutics, da der Kurs der Aktie über dem GD200 (6,29 USD) um +36,41 Prozent und über dem GD50 (5,48 USD) um +56,57 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.