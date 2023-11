Iovance Biotherapeutics Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktienanalyse von Iovance Biotherapeutics zeigt, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 5 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine positive Bewertung des Wertpapiers. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit einer "Gut"-Einstufung in den meisten Analysen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,29 USD, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial von 228,29 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 5,57 USD hinweist. Zusammenfassend erhält Iovance Biotherapeutics daher von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt hingegen eine geringe Diskussionsintensität und nur geringfügige Veränderungen im Stimmungsbarometer, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Iovance Biotherapeutics führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird, was auf eine starke Kaufgelegenheit hindeutet. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine positive Bewertung.

Insgesamt spiegeln die Analystenbewertungen, das Anleger-Sentiment und der RSI eine positive Einschätzung der Iovance Biotherapeutics-Aktie wider.