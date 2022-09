Ionis präsentiert positive Ergebnisse der Phase-3-Studie von Eplontersen bei Neuropathie-Beeinträchtigung

LONDON (dpa-AFX) - Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS) hat positive Ergebnisse einer geplanten 35-wöchigen Zwischenanalyse der Phase-3-Studie NEURO-TTRansform mit Eplontersen von Ionis und AstraZeneca bei Patienten mit hereditärer Transthyretin-vermittelter Amyloid-Polyneuropathie (ATTRv-PN) vorgelegt. Die Studienergebnisse wurden auf dem International Symposium on Amyloidosis (ISA) in Heidelberg vorgestellt. In der Studie zeigte Eplontersen nach 35 Wochen im Vergleich zur externen Placebogruppe eine statistisch signifikante… Hier weiterlesen