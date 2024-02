Ionis-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ionis war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer positiven Anlegerstimmung beiträgt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche hat Ionis in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +37,27 Prozent erzielt. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite von Ionis 33,29 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ionis in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Ionis-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 6,75 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Ionis-Aktie unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Schlecht"-Rating ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Ionis aufgrund der positiven Anlegerstimmung, der Outperformance in der Branche und des Aufwärtspotenzials von Analysten insgesamt eine "Gut"-Bewertung.