Ionis Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Sentiment- und Buzz-Faktor ist ein wichtiges Maß für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf Ionis wurde die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität untersucht, wobei eine mittlere Aktivität festgestellt wurde. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Ionis-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Gut". Im Rahmen der Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 46 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 9,06 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Ionis somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Ionis mit 108,27 unter dem Branchendurchschnitt von 134,6. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 bei 83,84 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Ionis überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,34, was bedeutet, dass Ionis hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Ionis-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.