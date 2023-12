Ionis Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Der US-amerikanische Biotechnologie-Konzern Ionis Pharmaceuticals wird von den Analysten als solide, aber teure Investition bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 108,27 über dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie als teuer angesehen wird. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 Mal eine positive Bewertung, 3 Mal eine neutrale und 1 Mal eine negative Bewertung für Ionis abgegeben. Dies führt langfristig zu einer "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite aus. Die aktuelle Kursentwicklung wird von den Analysten als neutral eingestuft, mit einer erwarteten Entwicklung von -1,14 Prozent.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ionis liegt bei 52,9, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,36, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Ionis Pharmaceuticals.