Ionis Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Ionis zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von 20,8 Prozent, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" verzeichnet eine mittlere Rendite von 91,82 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Ionis mit 71,02 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Ionis mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie, was zu einem geringeren Ertrag von 2,52 Prozentpunkten führt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und erhält daher eine Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ionis eingestellt waren, mit 11 positiven und zwei negativen Tagen sowie einem neutralen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ionis beträgt 108, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Biotechnologiebranche mit einem Durchschnitt von 100 als überbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.