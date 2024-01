Ionic Rare Earths Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Ionic Rare Earths-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 57. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass Ionic Rare Earths weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 44,44. Somit wird auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für Ionic Rare Earths.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Ionic Rare Earths gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ionic Rare Earths-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,022 AUD) liegt deutlich darüber, mit einer Abweichung von +10 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, mit einem ebenfalls positiven Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Ionic Rare Earths von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Zusammenfassung liefert die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein insgesamt gemischtes Bild für die Ionic Rare Earths-Aktie, mit neutralen und negativen Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die Anleger-Stimmung, sowie positiven Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse.