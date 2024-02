Ionic Rare Earths Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für die Ionic Rare Earths bei 42,86, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Das Anleger-Sentiment für die Aktie war zuletzt überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -10 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine starke Aktivität, wobei die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Insgesamt ergibt sich ein langfristig positives Stimmungsbild.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der RSI neutral ist, das Anleger-Sentiment schlecht ist und die technische Analyse eine negative Bewertung ergibt. Langfristig ist jedoch eine positive Stimmung in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen.