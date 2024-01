Ionic Brands Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Ionic Brands-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), der bei 0,01 CAD liegt, im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,005 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 CAD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Abweichung von -50 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Ionic Brands wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Ionic Brands. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Ionic Brands als Neutral-Titel eingestuft. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen einen Wert von 50 auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.