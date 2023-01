Ion Energy-Aktie: Wie geht's nach den beeindruckenden Bohrergebnissen weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Ion Energy":

Erst im Dezember hat das Unternehmen beeindruckende Bohrergebnissen bekannt gegeben. So schrieb es, es ist mit den Bohrergebnissen bei Urgakh Naran sehr zufrieden. Das Potenzial ist beträchtlich, denn es scheint sich um ein lithiumangereichertes Becken zu handeln. Der Kurs der Ion Energy-Aktie konnte von dieser guten Meldung jedoch nicht sonderlich profitieren. Bereits im Juli 2022 kam es zu einem Rücklauf auf etwa 0,11 EUR an der Frankfurter Börse. Heute, mehrere Monate später, handelt die Ion Energy-Aktie etwa in einem ähnlichen Bereich.

Das muss jetzt passieren!

Jetzt ist es absolut entscheidend, die glatte und deswegen auch psychologisch interessante 0,10-EUR-Marke weiterhin zu verteidigen. Bereits dreimal haben es die Bären versucht, die Kurse dort drunter zu treiben. Bisher konnten die Bullen der Ion Energy-Aktie allerdings ausreichend Gegenwehr leisten. Sie müssen jetzt die Kursmarke von 0,165 EUR ins Visier nehmen und anlaufen. Mit Aufbruch des Widerstands könnten sich weitere Käufe anschließen. Es muss oberste Priorität haben, die Trendanalyse, von der gleich die Gesamtauswertung folgt, vollends ins bullische zu drehen.

Die Tendenz ist eher seitwärts!

Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 14 als bullisch anzusehen. Das sind 46.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Ion Energy-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.