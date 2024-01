Ion Beam Applications IBA Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Ion Beam Applications. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ion Beam Applications. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ion Beam Applications-Aktie hat einen Wert von 9, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ion Beam Applications.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ion Beam Applications-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 13,08 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 11,54 EUR liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Ion Beam Applications-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Ion Beam Applications. Daher erhält sie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.