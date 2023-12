Ion Beam Applications IBA Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Ion Beam Applications wird durch verschiedene Faktoren bewertet, darunter auch die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. In den vergangenen Monaten wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und bestätigt somit die neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Meinungen in den sozialen Medien geäußert. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt und somit eine gute Bewertung erzeugt.

Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Aktie von Ion Beam Applications, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen.

Bei der technischen Analyse wird der 200-Tage-Durchschnitt mit einem aktuellen Wert von 13,36 EUR betrachtet, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 10,78 EUR liegt und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine positive Abweichung und erhält somit eine gute Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einer neutralen Bewertung versehen.