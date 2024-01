Ion Beam Applications IBA Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ion Beam Applications als Neutral-Titel eingestuft. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Ion Beam Applications-Aktie ergibt sich ein Wert von 80 für RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und ein Wert von 47,09 für RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen über Ion Beam Applications in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 12,98 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,32 EUR deutlich darunter liegt. Auf dieser Basis erhält Ion Beam Applications somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 10,54 EUR, was zu einem anderen Rating führt und die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Ion Beam Applications basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Ein weiterer weicher Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Die Diskussionsintensität hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Ion Beam Applications insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen.