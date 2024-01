Ion Beam Applications IBA Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ion Beam Applications wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,42 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als gut eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ion Beam Applications derzeit +4,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -13,18 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft.