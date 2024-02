Ion Beam Applications IBA Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Ion Beam Applications-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (62,83) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ion Beam Applications.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine besonders positive Stimmung bezüglich der Ion Beam Applications. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Ion Beam Applications eine durchschnittliche Aktivität aufweist, und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Somit erhält die Aktie für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Wert.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ion Beam Applications-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,19 EUR. Der letzte Schlusskurs von 10,22 EUR weicht somit um -16,16 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,76 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Ion Beam Applications-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.