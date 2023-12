IonQ Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten Wochen konnte bei Ionq keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass es weder eine besonders positive noch eine besonders negative Tendenz in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild bei Ionq als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ionq daher für diesen Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Ionq diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Ionq daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ionq-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für Ionq liegt bei 47,08 und der RSI25 bei 43, was beides als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten bewerten die Ionq-Aktie insgesamt als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch wenn es keine aktuellen Kursprognosen gibt, zeigt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -41,35 Prozent. Daher erhält Ionq insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.