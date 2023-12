IonQ Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ionq ist insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet haben. Trotz der vorherrschenden negativen Stimmung standen in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse des Aktienkurses von Ionq zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,59 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,32 USD liegt, was einem Unterschied von +23,55 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,62 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,47 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung der Ionq-Aktie führt.

Die Beobachtung des Sentiments und Buzz um Ionq über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Ionq 2 Mal mit "Gut" und 1 Mal mit "Neutral" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Ionq. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -44,13 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 14,32 USD, was zu einem mittleren Kursziel von 8 USD führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher in der Bewertung durch institutionelle Analysten eine "Neutral"-Stufe.