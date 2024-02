IonQ Aktie: Finger Weg!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Ionq hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch in diesem Bereich erhält Ionq eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ionq beträgt 39,78 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,34, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Ionq von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 "Gut"-Bewertungen und 1 "Neutral"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8 USD, was einer Erwartung von -27,34 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Ionq-Aktie für die letzten 200 Handelstage (12,75 USD) vom letzten Schlusskurs (11,01 USD) um -13,65 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (12,04 USD) weist ebenfalls eine Abweichung von -8,55 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ionq-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.