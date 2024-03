IonQ Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Ionq-Aktie hat in letzter Zeit eine negative Performance gezeigt, wie die technische Analyse zeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,99 USD, während der aktuelle Kurs bei 9,31 USD liegt, was einer Abweichung von -28,33 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von -14,11 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ionq ist hingegen positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen 2 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -14,07 Prozent fallen könnte, wodurch die Empfehlung als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen waren überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Trotzdem wurde über Ionq in den sozialen Medien in etwa normalem Maße diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.