Iomart Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Analysteneinschätzung für Iomart liegt bei einem "Gut"-Rating, basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Iomart im letzten Monat.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Iomart ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iomart einen Wert von 21,99 auf, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Iomart bei 162,76 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 132,9 GBP liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -18,35 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 150,27 GBP, was einer Differenz von -11,56 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.