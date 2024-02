Iomart Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Diskussionen über Iomart in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was unsere Redaktion zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Aktie von Iomart wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Iomart von Analysten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent ergibt und somit die Gesamteinschätzung der Analysten auf "Gut" festlegt.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Iomart als unterbewertet, da das KGV mit 21,99 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 106,72 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Iomart aktuell 4, was eine negative Differenz von -9,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt Iomart eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.