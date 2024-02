Iomart Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Iomart wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,38 Punkte, was darauf hindeutet, dass Iomart momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und das Wertpapier wird entsprechend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Iomart für diesen Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Iomart-Aktie sind alle Einstufungen "Gut", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Iomart vor.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 162,01 GBP für die Iomart-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 142,6 GBP, was einem Unterschied von -11,98 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 148,34 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Iomart führt.

Im Branchenvergleich erzielte Iomart in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -4,36 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +21,06 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei -7,14 Prozent, und Iomart übertraf diesen Durchschnittswert um 23,84 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Iomart in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.